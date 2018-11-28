Кабмин ФРГ не изменит своей позиции по «Северному потоку - 2»

СЕГОДНЯ 16:01 2018-11-28T16:01:42+03:00

В Германии рассчитывают на ясность в вопросе сохранения транзита

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Позиция Берлина относительно реализации проекта «Северный поток - 2» остается неизменной, несмотря на возрастающую критику со стороны ряда стран. Об этом заявил официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт.

«С точки зрения правительства, это коммерческий проект, который однако имеет политический масштаб», - сказал Зайберт. По его словам, в Берлине рассчитывают на ясность в вопросе сохранения транзита газа через Украину и считают необходимым обеспечить его «в интересах Германии и Европы».

При этом политик отметил, что в Берлине следят за напряженностью в отношениях России и Украины.

О своей неизменной позиции по «Северному потоку-2» Германия заявляля еще в октябре. Премьер-министр немецкой земли Мекленбург сообщил, что строительство газопровода является правильным решением, потому что ФРГ нуждается в газе для покрытия своих энергетических потребностей.