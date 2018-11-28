2018-11-28T16:16:47+03:00
Политика

Лавров встретился с главой МИД Швейцарии в Женеве

Переговоры проходят в закрытом режиме
Алена Басавина
Поделиться:
Лавров встретился с МИД России Фото: МИД РоссииЛавров встретился с МИД России Фото: МИД РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился со своим коллегой из Швейцарии Игнацио Кассисом. Информация о переговорах размещена на официальном сайте российского МИД.

Переговоры проходят в закрытом режиме. Перед началом министр иностранных дел Швейцарии заявил, что рад видеть Сергея Лаврова.

Известно, что министры планируют провести диалог на основе подписанного в 2007 году Меморандума о содействии развитию двустороннего сотрудничества.

Также дипломаты обменяются актуальными мнениями по международным проблемами, включая ситуацию в Сирии и на Украине, а также борьбу с международным терроризмом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Британский суд отказался выдать Турции одного из «фетуллахистов»
Мединский: России нужно снимать больше блокбастеров
Мексиканский президент вручил зятю Трампа государственный орден
30 мирных граждан погибли в результате авиаудара по силам движения «Талибан»* в Афганистане
Кабмин ФРГ не изменит своей позиции по «Северному потоку - 2»
Общественники назвали самые «пьющие» страны Европы
В Белоруссии казнили двух фигурантов дела о «черных риелторах»
Испытания истребителя МиГ-35 завершат в 2019 году
Акула чуть не откусила дайверу голову, но в последний момент передумала
В США мать погибшего ребенка потребовал $60 млн в качестве компенсации
Токио заявило о желании ускорить диалог по мирному договору с Москвой
Владельца ФК "Сампдория" заподозрили в отмывании денежных средств
В России появится специальное мобильное приложение, фиксирующее ДТП