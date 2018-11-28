Лавров встретился с главой МИД Швейцарии в Женеве
Переговоры проходят в закрытом режиме
Лавров встретился с МИД России Фото: МИД РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился со своим коллегой из Швейцарии Игнацио Кассисом. Информация о переговорах размещена на официальном сайте российского МИД.
Переговоры проходят в закрытом режиме. Перед началом министр иностранных дел Швейцарии заявил, что рад видеть Сергея Лаврова.
Известно, что министры планируют провести диалог на основе подписанного в 2007 году Меморандума о содействии развитию двустороннего сотрудничества.
Также дипломаты обменяются актуальными мнениями по международным проблемами, включая ситуацию в Сирии и на Украине, а также борьбу с международным терроризмом.