Лавров встретился с главой МИД Швейцарии в Женеве

СЕГОДНЯ 16:14 2018-11-28T16:16:47+03:00

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился со своим коллегой из Швейцарии Игнацио Кассисом. Информация о переговорах размещена на официальном сайте российского МИД.

Переговоры проходят в закрытом режиме. Перед началом министр иностранных дел Швейцарии заявил, что рад видеть Сергея Лаврова.

Известно, что министры планируют провести диалог на основе подписанного в 2007 году Меморандума о содействии развитию двустороннего сотрудничества.

Также дипломаты обменяются актуальными мнениями по международным проблемами, включая ситуацию в Сирии и на Украине, а также борьбу с международным терроризмом.