30 мирных граждан погибли в результате авиаудара по силам движения «Талибан»* в Афганистане

СЕГОДНЯ 16:26 2018-11-28T16:30:48+03:00

Пострадавший при попадании ребенок был госпитализирован в одну из больниц Лашкаргаха – столицы провинции Гильменд. Фото: REUTERS

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Афганские военные нанесли удар по позициям талибов (движение "Талибан" запрещено в России) в провинции Гильменд. В результате удара погибли по меньшей мере 16 боевиков и 30 мирных жителей.

Как сообщает интернет-портал ABC со ссылкой на представителя местных властей, большинство мирных жертв погибло при попадании снаряда в дом в ночь со вторника на среду. Он добавил, что пострадавший при попадании ребенок был госпитализирован в одну из больниц Лашкаргаха – столицы провинции Гильменд.

ABC отмечает, что в районе, по которому наносился авиаудар, находился склад боеприпасов талибов, а также как минимум одна машина, снаряженная взрывчаткой

Представители движения «Талибан», в свою очередь, заявили, что ни один из активистов движения не пострадал.

Боевые действия в Афганистане длятся больше трех десятилетий. С 2001 года поддержку правительственным войскам страны оказывают США и их союзники по НАТО. Несмотря на объявленное окончание военной операции в Афганистане, на территории этой страны по-прежнему находятся военнослужащие США и стран НАТО.

*"Талибан" - запрещенное в России движение.