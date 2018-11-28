2018-11-28T16:30:36+03:00
В мире

Британский суд отказался выдать Турции одного из «фетуллахистов»

В течении 14 суток Акын Ипек не имеет право покидать британскую столицу
Сакина НУРИЕВА
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Британский суд отказался выдать Турции одного из «фетуллахистов».Британский суд отказался выдать Турции одного из «фетуллахистов».Фото: REUTERS
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Вестминстерский суд первой инстанции в Лондоне отказал Турции в экстрадиции одного из подозреваемых по делу «террористической организации фетхуллахистов» (FETO), которую Анкара обвиняет в попытке переворота летом 2016 года. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Речь идет об экс-главе турецкого холдинга Koza Holding Хамди Акыне Ипеке, который после революционных событий бежал в Британию. Компании предпринимателя принадлежали строительные предприятия и ряд СМИ. Турецкие власти подозревают Ипека в финансировании FETO, в связи с этим ранее Анкара передала Лондону запрос на передачу бизнесмена.

Турция может в течении 14 суток подать апелляцию. В соответствии с решением суда Ипеку в пределах установленного времени запрещено покидать территорию Лондона. Паспорт обвиняемого изъяли, а также ему предписали быть круглосуточно на связи по телефону.

Акыне Ипек был задержан 23 мая и отпущен на время следствия под залог в £50 тыс. и подписку о невыезде.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Турции приговорили к трем годам бывшего губернатора Стамбула за связи с «террористической организации фетхуллахистов».

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