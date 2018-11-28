2018-11-28T16:29:21+03:00
Политика

Мексиканский президент вручил зятю Трампа государственный орден

Шокированные жители Мексики назвали такой поступок предательским
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Мексиканский президент вручил зятю Трампа государственный орденМексиканский президент вручил зятю Трампа государственный орденФото: REUTERS
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Президент Мексики Энрике Пенья Ньето наградил зятя американского лидера Дональда Трампа государственным орденом.

Мексиканский президент торжественно вручил Джареду Кушнеру орден Ацтекского орла. Во время церемонии Ньето назвал зятя Трампа «великим союзником страны». По его словам, Кушнер помог Америке, Канаде и Мексике достичь согласия по недавнему торговому соглашению между странами.

В свою очередь мексиканцы оказались шокированы этой новостью. Решение президента их возмутило, ведь ранее награды вручали таким деятелям культуры и политики, как королеве Великобритании Елизавете II, бывшему президенту ЮАР Нельсону Мандела и художнику-мультипликатору Уолту Диснею, сообщает издание The Guardian.

- Это идеальное завершение президентства Ньето: иллюстрация того, как его правительство лебезит перед Трампом. Это финальный пинок в пах мексиканцам, - возмутился профессор Центра исследования и преподавания экономики Карлос Браво Регидор.

Президент США Дональд Трамп ранее очень негативно высказывался в адрес мексиканцев. Он также остался крайне недоволен караваном мигрантов, который двигался из Гондураса в США через Мексику в сентябре этого года.

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