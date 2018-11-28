2018-11-28T16:59:09+03:00
Экономика

Россияне больше всех вкладывают в экономику Кипра ради гражданства

По оценкам российского посольства в период с 2014 по 2017 год большая половина «инвестиционных» документов была выдана гражданам РФ
Ася РОМАНЧУК
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Россияне активно инвестируют в экономику Кипра. ФОТО: архив cyprus-mailРоссияне активно инвестируют в экономику Кипра. ФОТО: архив cyprus-mail
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Несмотря на то, что Европейская комиссия призывает Кипр прекратить выдавать гражданство иностранцам в обмен на экономические транши в экономику острова, власти страны не собираются отказываться от данной схемы.

Глава Торгово-промышленной палаты Кипра Христодулос Ангастиниотис подчеркнул, что данной системой пользуются выходцы из России, Британии, Нидерландов, Китая, Вьетнама и многих других государств, а в год выдается не менее 700 «инвестиционных» паспортов.

Кстати, большинство из них приходится именно на наших сограждан, отмечают в российском посольстве на Кипре.

Еврокомиссар уже выдвигала мысль, что Кипр может стать «прибежищем преступников, коррупции и грязных денег». А Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) назвала 21 страну, где схема предоставления гражданства вызывает беспокойство. Кипр и Мальта вошли в данный список.

— У нас есть план «Натурализация через инвестиции и предпринимательство». Когда мы говорим «инвестиции», это могут быть вложения в недвижимость, ценные бумаги, промышленность или в какую-либо другую область, — заявил газете «Известия» глава Торгово-промышленной палаты Кипра Христодулос Ангастиниотис.

Чиновник уверен, что страна не откажется от данной практики и будет всячески защищать интересы инвесторов.

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