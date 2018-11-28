РПЦ предлагает западноевропейским общинам перейти обратно под свою юрисдикцию

СЕГОДНЯ 17:49 2018-11-28T17:49:23+03:00

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Русская православная церковь (РПЦ) предложила своим западноевропейским общинам вернуться под свою юрисдикцию. Это заявление сделал заместитель главы Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) протоиерей Николай Балашов.

Представитель РПЦ подчеркнул, что Русская православная церковь не давала согласия на переход западноевропейских общин под юрисдикцию Константинопольского патриархата, члены которого приняли решение расформировать западноевропейский экзархат приходов русской традиции, центр которого находится в Париже. Причины данного решения оглашены не были.

«Приснопамятный Патриарх Московский и всея Руси Алексий II еще в 2003 году предлагал всем епархиям и приходам русской традиции в Западной Европе объединиться в составе единого митрополичьего округа Русской Церкви. Тогда это предложение не реализовалось», - приводит ТАСС слова протоиерея. Он также добавил, что в свете роспуска западноевропейских приходов предложение Алексия II может вновь обрести актуальность.

Балашов отметил, что переход западноевропейских приходов под юрисдикцию Константинопольского патриархата было связано с гонениями на церковь в СССР и не было оформлено канонически. По словам представителя РПЦ, «с точки зрения Московского патриархата пребывание этих общин в ведении Константинополя никогда не было канонически законным».

Протоиерей также прокомментировал призыв главы западноевропейского экзархата дождаться официальной публикации документа, который не был ему выдан. «Странно, конечно, что такие решения принимаются без всякого предварительного обсуждения с заинтересованными лицами, с самими верующими, судьбу которых как будто меняют росчерком пера», - отметил Балашов.