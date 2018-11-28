2018-11-28T17:49:23+03:00
Общество

РПЦ предлагает западноевропейским общинам перейти обратно под свою юрисдикцию

Ранее Константинопольский патриархат принял решение распустить западноевропейский экзархат приходов русской традиции
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Русская православная церковь (РПЦ) предложила своим западноевропейским общинам вернуться под свою юрисдикцию.Русская православная церковь (РПЦ) предложила своим западноевропейским общинам вернуться под свою юрисдикцию.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Русская православная церковь (РПЦ) предложила своим западноевропейским общинам вернуться под свою юрисдикцию. Это заявление сделал заместитель главы Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) протоиерей Николай Балашов.

Представитель РПЦ подчеркнул, что Русская православная церковь не давала согласия на переход западноевропейских общин под юрисдикцию Константинопольского патриархата, члены которого приняли решение расформировать западноевропейский экзархат приходов русской традиции, центр которого находится в Париже. Причины данного решения оглашены не были.

«Приснопамятный Патриарх Московский и всея Руси Алексий II еще в 2003 году предлагал всем епархиям и приходам русской традиции в Западной Европе объединиться в составе единого митрополичьего округа Русской Церкви. Тогда это предложение не реализовалось», - приводит ТАСС слова протоиерея. Он также добавил, что в свете роспуска западноевропейских приходов предложение Алексия II может вновь обрести актуальность.

Балашов отметил, что переход западноевропейских приходов под юрисдикцию Константинопольского патриархата было связано с гонениями на церковь в СССР и не было оформлено канонически. По словам представителя РПЦ, «с точки зрения Московского патриархата пребывание этих общин в ведении Константинополя никогда не было канонически законным».

Протоиерей также прокомментировал призыв главы западноевропейского экзархата дождаться официальной публикации документа, который не был ему выдан. «Странно, конечно, что такие решения принимаются без всякого предварительного обсуждения с заинтересованными лицами, с самими верующими, судьбу которых как будто меняют росчерком пера», - отметил Балашов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Таиланде задержали гражданина России
Путин потребовал строго контролировать расходы на нацпроекты
Путин и кронпринц Саудовской Аравии обсудят на G20 убийство Хашкаджи
Ушаков: Путин и Меркель обсудят ситуацию в Сирии
Путин заявил, что роста экономики недостаточно для улучшения уровня жизни
Ученые назвали виды спорта, продлевающие жизнь
Сирийская армия предупредила вылазку боевиков в Идлибе
Италия отказалась подписывать соглашение ООН по миграции в Марокко
Россияне больше всех вкладывают в экономику Кипра ради гражданства
АФК «Система» планирует продать «Детский мир» до конца года
Британский суд отказался выдать Турции одного из «фетуллахистов»
Мединский: России нужно снимать больше блокбастеров
Мексиканский президент вручил зятю Трампа государственный орден
30 мирных граждан погибли в результате авиаудара по силам движения «Талибан»* в Афганистане
Лавров встретился с главой МИД Швейцарии в Женеве
Кабмин ФРГ не изменит своей позиции по «Северному потоку - 2»
Общественники назвали самые «пьющие» страны Европы
В Белоруссии казнили двух фигурантов дела о «черных риелторах»
Испытания истребителя МиГ-35 завершат в 2019 году
Акула чуть не откусила дайверу голову, но в последний момент передумала
В США мать погибшего ребенка потребовал $60 млн в качестве компенсации
Токио заявило о желании ускорить диалог по мирному договору с Москвой
Владельца ФК "Сампдория" заподозрили в отмывании денежных средств
В России появится специальное мобильное приложение, фиксирующее ДТП