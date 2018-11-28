2018-11-28T17:52:00+03:00
Политика

Ушаков: Путин и Меркель обсудят ситуацию в Сирии

В период с января по август 2018 года объем российско-германской торговли вырос на 24%
Сакина НУРИЕВА
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Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель на форуме мира в Париже.Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель на форуме мира в Париже.Фото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи первого декабря в рамках саммита «Большой двадцатки» (G20) в Буэнос-Айресе обсудят ситуацию в Сирии и вопросы по разрешению внутриукраинского конфликта. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков на брифинге.

Переговоры лидеров двух стран пройдут в кулуарах саммита G20 в Буэнос-Айресе.

«В ходе встречи в Аргентине будут обсуждаться актуальные вопросы глобальной и региональной повестки дня, в том числе перспективы мирного урегулирования в Сирии и международное содействие политико-дипломатическому решению внутриукраинского конфликта», — заявил Ушаков.

Отметим, в текущем году Путин и Меркель встречались три раза, в последняя их встреча состоялась 11 ноября в Париже, когда лидеры десятков стран прибыли во французскую столицу по случаю празднования столетия окончания Первой мировой войны.

Ушаков заметил, что Германия остается важным торгово-экономическим партнером России. По словам помощника президента РФ, за 2017 года объем российско-германского товарооборота составил 50 миллиардов долларов, что на 22,8% выше по сравнению с 2016 годом. В период с января по август 2018 года объем торговли вырос еще на 24%.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что кабмин ФРГ не изменит своей позиции по «Северному потоку - 2» несмотря на возрастающую критику со стороны ряда стран.

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