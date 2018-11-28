Путин заявил, что роста экономики недостаточно для улучшения уровня жизни

СЕГОДНЯ 17:44 2018-11-28T17:44:38+03:00

Президент России считает, что изменить данную ситуацию может только программа развития

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Российский лидер Владимир Путин считает, что темпы роста экономики недостаточны для кардинального повышения уровня жизни. Об этом он заявил на форуме «Россия зовет!».

«Конечно, очевидно, что нынешние темпы экономического роста недостаточны для кардинального повышения уровня жизни наших граждан. Мы об этом говорим, мы понимаем это и, для того чтобы поменять ситуацию, выстраиваем целую программу развития», - заявил президент.

По словам Владимира Путина, перед государством стоит задача - выйти на темпы роста выше мировых и закрепиться в пятерке крупнейших мировых экономик.

Для достижения этой цели, во-первых, надо повысить производительность труда за счет внедрения современных технологий. Будет проведена работа по совершенствованию профессионального образования.

Во-вторых, необходимо оказать поддержку частным компаниям и сделать удобными автомобильные и железные дороги, морские и речные порты, авиасообщение, энергетику и связь.

В-третьих, важно сделать всё необходимое для роста сегмента цифровой экономики. Этому поспособствует внедрение цифровых решений в систему госуправления, коммунальную сферу, промышленность, образование и здравоохранение.

«И конечно, для обеспечения инвестиционного роста, привлечения капиталов в российскую экономику мы продолжим улучшать деловой климат, сокращать административную нагрузку на предпринимателей и предлагать инвесторам новые, более удобные механизмы расширения своего бизнеса», - заявил президент.