2018-11-28T18:01:44+03:00
Политика

Путин и кронпринц Саудовской Аравии обсудят на G20 убийство Хашкаджи

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что в ходе переговоров также затронут ситуацию в Йемене
Алена Басавина
Поделиться:
Путин обсудит с наследным принцем Саудовской Аравии убийство ХашкаджиПутин обсудит с наследным принцем Саудовской Аравии убийство ХашкаджиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Президент России обсудит убийство журналиста Джамаля Хашкаджи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

«По этой теме, конечно, будут разговаривать», - ответил представитель Кремля на вопрос о тематике переговоров.

Юрий Ушаков также заявил, что в ходе встречи с Мухаммедом Бен Сальманом также обсудят ситуацию в Йемене.

«Может также быть затронута обстановка в Йемене, где возглавляемая Саудовской Аравией коалиция продолжает боевые действия против хуситов из движения «Ансар Аллах», - приводит ТАСС слова помощника.

По его словам, Россия призывает к прекращению противостояния и возобновлению диалога под эгидой ООН.

Ушаков отметил, что на данный момент обсуждается возможный визит президента России в Саудовскую Аравию. Он может стать ответом на поездку Короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель-Азиза Аль Сауда в Россию в 2017 году.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Таиланде задержали гражданина России
Путин потребовал строго контролировать расходы на нацпроекты
Ушаков: Путин и Меркель обсудят ситуацию в Сирии
РПЦ предлагает западноевропейским общинам перейти обратно под свою юрисдикцию
Путин заявил, что роста экономики недостаточно для улучшения уровня жизни
Ученые назвали виды спорта, продлевающие жизнь
Сирийская армия предупредила вылазку боевиков в Идлибе
Италия отказалась подписывать соглашение ООН по миграции в Марокко
Россияне больше всех вкладывают в экономику Кипра ради гражданства
АФК «Система» планирует продать «Детский мир» до конца года
Британский суд отказался выдать Турции одного из «фетуллахистов»
Мединский: России нужно снимать больше блокбастеров
Мексиканский президент вручил зятю Трампа государственный орден
30 мирных граждан погибли в результате авиаудара по силам движения «Талибан»* в Афганистане
Лавров встретился с главой МИД Швейцарии в Женеве
Кабмин ФРГ не изменит своей позиции по «Северному потоку - 2»
Общественники назвали самые «пьющие» страны Европы
В Белоруссии казнили двух фигурантов дела о «черных риелторах»
Испытания истребителя МиГ-35 завершат в 2019 году
Акула чуть не откусила дайверу голову, но в последний момент передумала
В США мать погибшего ребенка потребовал $60 млн в качестве компенсации
Токио заявило о желании ускорить диалог по мирному договору с Москвой
Владельца ФК "Сампдория" заподозрили в отмывании денежных средств
В России появится специальное мобильное приложение, фиксирующее ДТП