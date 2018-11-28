Путин и кронпринц Саудовской Аравии обсудят на G20 убийство Хашкаджи

СЕГОДНЯ 18:01 2018-11-28T18:01:44+03:00

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что в ходе переговоров также затронут ситуацию в Йемене

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Президент России обсудит убийство журналиста Джамаля Хашкаджи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

«По этой теме, конечно, будут разговаривать», - ответил представитель Кремля на вопрос о тематике переговоров.

Юрий Ушаков также заявил, что в ходе встречи с Мухаммедом Бен Сальманом также обсудят ситуацию в Йемене.

«Может также быть затронута обстановка в Йемене, где возглавляемая Саудовской Аравией коалиция продолжает боевые действия против хуситов из движения «Ансар Аллах», - приводит ТАСС слова помощника.

По его словам, Россия призывает к прекращению противостояния и возобновлению диалога под эгидой ООН.

Ушаков отметил, что на данный момент обсуждается возможный визит президента России в Саудовскую Аравию. Он может стать ответом на поездку Короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель-Азиза Аль Сауда в Россию в 2017 году.