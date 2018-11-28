Путин и кронпринц Саудовской Аравии обсудят на G20 убийство Хашкаджи
Президент России обсудит убийство журналиста Джамаля Хашкаджи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.
«По этой теме, конечно, будут разговаривать», - ответил представитель Кремля на вопрос о тематике переговоров.
Юрий Ушаков также заявил, что в ходе встречи с Мухаммедом Бен Сальманом также обсудят ситуацию в Йемене.
«Может также быть затронута обстановка в Йемене, где возглавляемая Саудовской Аравией коалиция продолжает боевые действия против хуситов из движения «Ансар Аллах», - приводит ТАСС слова помощника.
По его словам, Россия призывает к прекращению противостояния и возобновлению диалога под эгидой ООН.
Ушаков отметил, что на данный момент обсуждается возможный визит президента России в Саудовскую Аравию. Он может стать ответом на поездку Короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель-Азиза Аль Сауда в Россию в 2017 году.