2018-11-28T18:21:25+03:00
Политика

Путин потребовал строго контролировать расходы на нацпроекты

Президент также считает, что необходимо наладить эффективное взаимодействие центра и регионов
Алена Басавина
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Владимир Путин призвал камбин строго контролировать расходование средствВладимир Путин призвал камбин строго контролировать расходование средствФото: пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин поручил наладить строгий контроль за использованием средств в рамках реализации национальных проектов. Об этом глава государства заявил в ходе заседания с членами правительства.

По словам президента, на выполнение национальных проектов в регионах России выделяются беспрецедентно большие средства из федерального бюджета.

«Здесь нужно понимать, что и как будет делаться в регионах на эти деньги, нужно не только направлять эти ресурсы, но и быть уверенными, что эти ресурсы будут эффективно потрачены, и наладить соответствующий строгий контроль за выполнением поставленных задач», - сказал Владимир Путин.

Глава государства также поручил правительству наладить эффективный механизм взаимодействия центра и регионов.

«Потому что, ещё раз это повторю, наша задача – не освоить эти деньги, не отчитаться на бумаге, а повысить уровень жизни граждан Российской Федерации, придать новый импульс развитию экономики страны», - отметил политик.

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