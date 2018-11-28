Путин потребовал строго контролировать расходы на нацпроекты
Президент России Владимир Путин поручил наладить строгий контроль за использованием средств в рамках реализации национальных проектов. Об этом глава государства заявил в ходе заседания с членами правительства.
По словам президента, на выполнение национальных проектов в регионах России выделяются беспрецедентно большие средства из федерального бюджета.
«Здесь нужно понимать, что и как будет делаться в регионах на эти деньги, нужно не только направлять эти ресурсы, но и быть уверенными, что эти ресурсы будут эффективно потрачены, и наладить соответствующий строгий контроль за выполнением поставленных задач», - сказал Владимир Путин.
Глава государства также поручил правительству наладить эффективный механизм взаимодействия центра и регионов.
«Потому что, ещё раз это повторю, наша задача – не освоить эти деньги, не отчитаться на бумаге, а повысить уровень жизни граждан Российской Федерации, придать новый импульс развитию экономики страны», - отметил политик.