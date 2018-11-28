Песков прокомментировал слова Михалкова об информированности Путина

СЕГОДНЯ 19:21 2018-11-28T19:21:54+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание режиссера Никиты Михалкова об информированности Владимира Путина.

«Никита Сергеевич, конечно, это мэтр и мы его мнение очень уважаем. Но в то же время, справедливости ради, нужно сказать, что отдельно взятый источник не может всего рассказывать президенту и не делает этого», - сказал Песков.

По его словам, глава государства имеет множество источников, из которых получает всю полноту картины.

Напомним, что накануне видеоблогер Юрий Дудь опубликовал интервью с Никитой Михалковым. Во время разговора он заявил, что является другом российского лидера.

«Он верный друг. Мы встречаемся по каким-то поводам, но они не носят регулярного характера. Я имею возможность общаться и рад этой возможности. Но стараюсь ей не злоупотреблять. Я никогда и ничего не попросил у него для себя», - сказал режиссер. Также он выразил уверенность, что Путин «не все знает».