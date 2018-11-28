90-летний Жан-Мари Ле Пен заплатит 11 тысяч евро за гомофобные высказывания

СЕГОДНЯ 19:26 2018-11-28T19:26:57+03:00

Основатель партии «Национальный фронт» не единожды резко отзывался о людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией

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Суд Парижа оштрафовал депутата Жана-Мари Ле Пена. 90-летний народный избранник и основатель партии «Национальный фронт» заплатит крупную сумму за свои высказывания. Все претензии к депутату Европейского парламента возникли из-за его высказываний в адрес людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Общая сумма штрафов превысила 11 тысяч евро. Львиная доля этой суммы пойдет на компенсацию вреда приятелю полицейского Ксавье Жюжеле. Страж порядка, который был гомосексуалистом, убит террористом на Елисейских полях.

Комментарии Ле Пена по данному происшествию суд оценил, как «публичные оскорбления» лиц нетрадиционной ориентации.

Депутат заплатит штраф в 400 евро и еще пять тысяч евро в качестве компенсации приятелю Жюжеле. Ему же политик компенсирует судебные затраты в 2000 евро, сообщает BFM TV.

Еще несколько аналогичных высказываний обошлись депутаты в 2400 евро: 400 в качестве штрафа и 2000 — правозащитной организации Mousse. Во столько же обойдется компенсация судебных издержек.

Адвокат политика заявил, что решение не вступило в законную силу и оно будет обжаловано, пишет газета «Известия».