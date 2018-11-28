Матч Локомотив - Галатасарай: в атаке у хозяев поля появится Федор Смолов

СЕГОДНЯ 19:53 2018-11-28T19:54:36+03:00

Стал известен стартовый состав "Локомотива" на игру Лиги Чемпионов с турецким клубом

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Столичный "Локомотив" огласил стартовый состав команды на игру Лиги Чемпионов с "Галатасараем". Среди важых вещей - в атаке будет Смолов, в воротах - Гилерме, оба брата Миранчука тоже начнут важный поединок группового этапа с первых минут.

Стартовый состав "Локомотива" на игру с турецким "Галатасараем" таков: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Игнатьев, Денисов, Рыбус, Крыховяк, Ан.Миранчук, Ал.Миранчук, Фарфан, Смолов.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча 5 тура Лиги Чемпионов "Локомотив" - "Галатасарай". Поединок стартует в 20:55 по московскому времени.

В этой игре команде Юрия Семина крайне важно одержать победу, чтобы увеличить свои шансы на выход в весеннюю стадию Лиги Европы. При любом другом раскладе последняя встреча в группе прерватится для "Локо" в пустую формальность.

В поединке первого круга в Стамбуле, напомним, "Галатасарай" одержал победу со счетом 3:0 над столичным "Локо".