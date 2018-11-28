Матч Локомотив - Галатасарай: в воротах у гостей появится Фернандо Муслера

СЕГОДНЯ 19:59 2018-11-28T19:59:52+03:00

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Турецкий "Галатасарай" сегодня, 28 ноября, вечером проведет матч 5 тура группового этапа Лиги Чемпионов против московского "Локомотива" в гостях. Тренерский штаб стамбульского клуба во главе с Фатихом Теримом огласил стартовый состав команды на поединок, который пройдет в столице России и начнется чуть менее чем через час.

Стартовый состав турецкого "Галатасарая" выглядит следующим образом: Муслера, Сердар, Родригес, Эрен, Линнес, Ндиайе, Хенри, Фернандо, Озан, Нагатомо.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча 5 тура Лиги Чемпионов "Локомотив" - "Галатасарай". Поединок стартует в 20:55 по московскому времени. В поединке первого круга в Стамбуле, напомним, "Галатасарай" одержал победу со счетом 3:0 над столичным "Локо".