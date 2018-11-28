Греческие футбольные фанаты закидали гостей «коктейлями Молотова»
В Афинах футбольный матч закончился настоящим побоищем Местные фанаты напали на гостей – болельщиков из Голландии.
Местные парни закидали приезжих файерами и «коктейлями Молотова».
До приезда полиции гостям приходилось отбиваться чем попало.
Потасовка произошла во время матча «Аякс» - «АЕК». Итог встречи оказался в пользу голландской команды и местный «АЕК» уступил гостям. Это повергло в шок болельщиков. Рассчитаться за поражение на поле они решили с прибывшими гостями.
К тому моменту, как на стадион прибыла полиция, бой был в самом разгаре. Несколько человек получили травмы, все они представители болельщиков «Аякса». За пределами стадиона потасовка продолжилась.
Ярость фанатов была направлена не только друг на друга, но и на стражей порядка. Им тоже досталось от разъяренной толпы, но все же, особенно ярых зачинщиков потасовки удалось задержать, сообщает Пятый канал.
В Афинах футбольные фанаты устроили побоище на стадионе.