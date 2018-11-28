Греческие футбольные фанаты закидали гостей «коктейлями Молотова»

СЕГОДНЯ 19:58 2018-11-28T19:58:18+03:00

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В Афинах футбольный матч закончился настоящим побоищем Местные фанаты напали на гостей – болельщиков из Голландии.

Местные парни закидали приезжих файерами и «коктейлями Молотова».

До приезда полиции гостям приходилось отбиваться чем попало.

Потасовка произошла во время матча «Аякс» - «АЕК». Итог встречи оказался в пользу голландской команды и местный «АЕК» уступил гостям. Это повергло в шок болельщиков. Рассчитаться за поражение на поле они решили с прибывшими гостями.

К тому моменту, как на стадион прибыла полиция, бой был в самом разгаре. Несколько человек получили травмы, все они представители болельщиков «Аякса». За пределами стадиона потасовка продолжилась.

Ярость фанатов была направлена не только друг на друга, но и на стражей порядка. Им тоже досталось от разъяренной толпы, но все же, особенно ярых зачинщиков потасовки удалось задержать, сообщает Пятый канал.