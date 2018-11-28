Минэкономразвития ожидает рост добычи угля к 2036 году на 41,6%

СЕГОДНЯ 20:23 2018-11-28T20:23:36+03:00

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Минэкономразвития прогнозирует, что к 2036 году в добыча угля в России может вырасти на 41,6%. Об этом сообщается в долгосрочном прогнозе социально-экономического развития страны до 2036 года.

«На долгосрочный период прогнозируется положительная динамика объемов добычи угля. Прогнозируемый объем добычи угля в 2036 году составляет 602,0 млн. Тонн», - указано в исследовании.

Причиной такого прогноза является рост экспортных поставок угля. На внутреннем рынке данный вид топлива колеблется примерно на одном уровне из-за конкуренции с газом.

«Экспортная направленность угольного бизнеса выступает ключевым фактором развития угольной отрасли России», - отмечают авторы исследования.

Напомним, что в марте 2018 года глава Минэнерго Александр Новак заявил о рекордном объеме добычи угля в России. По его словам отметки в 409 миллионов тонн он достиг впервые за все годы.