Минэкономразвития ожидает рост добычи угля к 2036 году на 41,6%
Минэкономразвития прогнозирует, что к 2036 году в добыча угля в России может вырасти на 41,6%. Об этом сообщается в долгосрочном прогнозе социально-экономического развития страны до 2036 года.
«На долгосрочный период прогнозируется положительная динамика объемов добычи угля. Прогнозируемый объем добычи угля в 2036 году составляет 602,0 млн. Тонн», - указано в исследовании.
Причиной такого прогноза является рост экспортных поставок угля. На внутреннем рынке данный вид топлива колеблется примерно на одном уровне из-за конкуренции с газом.
«Экспортная направленность угольного бизнеса выступает ключевым фактором развития угольной отрасли России», - отмечают авторы исследования.
Напомним, что в марте 2018 года глава Минэнерго Александр Новак заявил о рекордном объеме добычи угля в России. По его словам отметки в 409 миллионов тонн он достиг впервые за все годы.