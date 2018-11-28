В Австрии накануне аукциона украли картину Ренуара

СЕГОДНЯ 20:37 2018-11-28T20:37:57+03:00

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Австрийская полиция расследует дело о похищении картины Пьера Огюста Ренуара. Об этом сообщает местный телеканал ORF.

Известно, что произведений французского живописца еще 26 ноября похитили три человека из аукционного дома Dorotheum в Вене. Злоумышленники достали картину из рамы, после чего скрылись через разные выходы.

Запечатлеть момент кражи смогли камеры видеонаблюдения, установленные в здании. На данный момент полиция ведет розыск похитителей.

По данным телеканала, стоимость картины оценивается в 160 тысяч евро.