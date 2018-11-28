2018-11-28T21:45:54+03:00
Политика

Лаврентьев: Россия готова бороться с «Джебхат-ан-Нусрой»* в Сирии

Специальный представитель президента надеется, что сирийские военные справятся самостоятельно
Алена Басавина
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Россия готова помочь в борьбе с террористами в СирииРоссия готова помочь в борьбе с террористами в СирииФото: REUTERS
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Россия готова принять участие в борьбе с запрещенной террористической группировкой «Джебхат-ан-Нусра», однако надеется на собственные силы Сирии. Такую позицию обозначил специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

По его словам, на данный момент в районе Идлиба находится около 15 тысяч террористов.

«Мы очень рассчитываем на то, что вооруженные формирования умеренной оппозиции смогут справиться с ситуацией в этом проблемном районе и навести там порядок собственными силами», - сказал спецпредставитель.

Александр Лаврентьев также отметил, что на данный момент обстановка на местах начинает стабилизироваться. Сирийское правительство последовательно освобождает территории, где еще сохранились члены группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Ведется обмен пленными.

«Сложно пока говорить в отношении конкретных цифр, но мы надеемся, что в ближайшие несколько месяцев это будет уже в районе 50-60 человек, которых удастся обменять», - рассказал Лаврентьев.

Также специальный представитель заявил, что на создание демилитаризованной зоны в Идлибе потребуется дополнительное время. Напомним, что договоренность о ней была достигнута между президентом России Владимиром Путиным и лидером Турции Реджепом Тайип Эрдоганом в сентябре 2018 года.

*организация, запрещенная в России

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