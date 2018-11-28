Власти Дании обвинили Danske bank в отмывании денег

СЕГОДНЯ 21:17 2018-11-28T21:18:30+03:00

Кредитно-финансовую организацию обвиняют в нарушении закона на территории Эстонии

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Датские власти предъявили обвинение руководству Danske bank по делу об отмывании денег в эстонском филиале. Об этом сообщается на сайте финансовой организации.

Согласно опубликованным данным, прокурор Дании по особо тяжким и экономическим делам посчитал, что банк нарушил законодательство.

«В наших интересах, чтобы дело тщательно расследовали, поэтому мы будем сотрудничать с прокуратурой и делиться информацией, имеющей отношение к делу», - заявили в банке.

Напомним, что 1 июля прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного дела в отношении банка из-за отмывания денег в местных отделениях. Датские СМИ утверждают, что через филиалы проходили крупные суммы, в том числе из России и стран СНГ.

Danske Bank – крупнейший коммерческий банк Дании, один из ведущих в Северной Европе.