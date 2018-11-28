"Локомотив" выигрывает 1:0 у "Галатасарая" после первого тайма матча ЛЧ

СЕГОДНЯ 21:42 2018-11-28T21:42:26+03:00

Зрители увидели один гол на стадионе в Черкизово

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В Москве на стадионе "РЖД Арена" в Черкизово завершился первый тайм матча 5 тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Локомотивом" и "Галатасараем". В этом поединке главная задача у москвичей - победа. Только такой исход позволит сохранить шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

Однако же, стартовые 45 минут поединка завершились со счетом 1:0 в пользу хозяев. В целом у москвичей было немало шансов открыть счет в поединке. А на 44-й минуте Гжегож Крыховяк поразил ворота гостей из Стамбула.

В матче наступил 15-минутный перерыв, после которого поединок будет возобновлен.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию со стадиона "РЖД Арена" матча "Локомотив" - "Галатасарай". Напомним, что в первом круге ЛЧ в Стамбуле москвичи проиграли со счетом 0:3 турецкой команде.