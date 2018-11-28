Путин определил бюджет Федерального фонда ОМС

СЕГОДНЯ 21:53 2018-11-28T21:53:30+03:00

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Президент России Владимир Путин подписал закон «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно представленным данным, прогнозируемый объем доходов фонда на 2019 год составит 2,098 триллионов рублей. На 2020 год он составит 2,350 триллиона рублей,а на 2021 год - 2,496 триллиона рублей.

В тексте закона указано, поступления страховых взносов с учетом недоимки в 2019 году составят 96,2%, в 2020 году — 89,6%, а в 2021 году — 89,2%. Потратит фонд в 2019 году примерно 2,190 триллиона рублей, в 2020 году — 2,351 триллион рублей, а в 2021 году — 2,502 триллиона.

Также фонду будут переведены трансферы из федеральной помощи онкобольным. В 2019 году эта сумма составит 70 миллиардов рублей, в 2020 году — 115 миллиардов рублей, а в 2021 году — 134,5 миллиарда рублей.