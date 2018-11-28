Президент разрешил присваивать географическим объектам имена выдающихся людей

СЕГОДНЯ 22:07 2018-11-28T22:07:17+03:00

Владимир Путин подписал закон, разрешающий увековечивать в названиях лиц, имеющих заслуги перед Отечеством

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Президент России Владимир Путин подписал закон «О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно представленным данным, теперь имена выдающихся военных, общественных деятелей, представителей науки, искусства, культуры и спорта можно будет присваивать географическим объектам.

Увековечивать великих людей разрешили в названии аэропортов, железнодорожных станций, морских и речных портов и других географических объектов.

Правительству поручено в трехнедельный срок утвердить порядок рассмотрения предложений по увековечиванию имен, а также в трехмесячный срок определить порядок использования присвоенных имен.