2018-11-28T22:45:40+03:00
Спорт

"Локомотив" турецкий "Галатасарай" 2:0 в Лиге Чемпионов

Встреча прошла в Москве на стадионе в Черкизово
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Локомотив играл дома матч 5 тура Лиги Чемпионов.Локомотив играл дома матч 5 тура Лиги Чемпионов.Фото: REUTERS
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В Москве на стадионе "РЖД Арена" в Черкизово завершился матч 5 тура группового этапа Лиги Чемпионов. "Локомотив" принимал на своем поле грозный турецкий "Галатасарай". Для продолжения борьбы за выход в плей-офф Лиги Европы железнодорожникам необходимо было во что бы то ни стало побеждать соперника.

На 44-й минуте матча счет был открыт - отличился польский защитник Гжегож Крыховяк. И на перерыв в матче "Локомотив" ушел лидером в счете с минимальным преимуществом - 1:0. А на 54-й минуте преимущество хозяев поля удвоил точным ударом уже Владислав Игнатьев, который впервые в карьере забил в Лиге Чемпионов. Так счет стал 2:0. После этого "Локо" еще дважды забил из офсайдов, но мячи Миранчука и Смолова не засчитали.

Итог матча Локомотив - Галатасарай - победа москвичей 2:0. У них еще есть шансы выйти в весенню стадию Лиги Европы в последнем туре.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию со стадиона "РЖД Арена" матча "Локомотив" - "Галатасарай". Напомним, что в первом круге ЛЧ в Стамбуле москвичи проиграли со счетом 0:3 турецкой команде.

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