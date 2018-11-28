2018-11-28T22:30:27+03:00
Общество

На Украине начали опись имущества Киево-Печерской лавры

Сотрудники министерства культуры организовали инвентаризацию пещер с мощами святых
Алена Басавина
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В Киево-Печерской лавре начали опись имуществаВ Киево-Печерской лавре начали опись имуществаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Киево-Печерской лавре на Украине начали процедуру описи имущества. Об этом сообщает издание «Страна».

Согласно опубликованным данным, представители министерства культуры начали осмотр Ближних или Антониевых пещер лавры, где покоятся мощи печерских подвижников.

Представителей минкульта сопровождают монахи и члены Духовного собора обители. По информации УПЦ такая проверка организована впервые за 30-летнюю историю возрождения Лавры.

Известно, что комиссия для описи церковного имущества была создана еще 22 сентября. Украинские чиновники решили проверить, какие святыни содержатся в Киево-Печерской лавре. В УПЦ назвали такое решение незаконным.

Напомним, что весной президент Украины Петр Порошенко обратился к Константинопольскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Украинской церкви автокефалию. Процедура была начата в октябре 2018 года.

В ответ Синод Русской православной церкви вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом. Так же поступила УПЦ.

На данный момент на Украине действуют три православные структуры: признанная Украинская православная церковь и непризнанные Украинская автокефальная православная церковь и Киевский патриархат.

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