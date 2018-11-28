Украинские радикалы попытались захватить ТЦ Ocean Plaza
В Киеве радикалы предприняли попытку захвата торгового центра Ocean Plaza. Информация об эвакуации размещена на официальной странице ТЦ в Facebook.
«Торговый центр Ocean Plaza подвергается неправомерным нападкам со стороны представителей радикальной организации», - указано в сообщении.
По данным представителей центра, злоумышленники захватили рабочие места администраторов информационной стойки. Работа ТРЦ была нарушена из-за дымовых шашек. Люди эвакуированы.
Ситуацию пытаются урегулировать киевские полицейские и служба безопасности Ocean Plaza.
Отметим, что накануне возле здания прошел митинг против присутствия российского бизнеса на Украине. Радикалы заблокировали вход в здание, подожгли шины и стали писать на витринах антироссийские лозунги.
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