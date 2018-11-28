2018-11-28T22:45:14+03:00
Общество

Украинские радикалы попытались захватить ТЦ Ocean Plaza

Посетителей пришлось экстренно эвакуировать из-за дымовых шашек
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments3
Радикалы попытались захватить ТЦ Ocean PlazaРадикалы попытались захватить ТЦ Ocean PlazaФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Киеве радикалы предприняли попытку захвата торгового центра Ocean Plaza. Информация об эвакуации размещена на официальной странице ТЦ в Facebook.

«Торговый центр Ocean Plaza подвергается неправомерным нападкам со стороны представителей радикальной организации», - указано в сообщении.

По данным представителей центра, злоумышленники захватили рабочие места администраторов информационной стойки. Работа ТРЦ была нарушена из-за дымовых шашек. Люди эвакуированы.

Ситуацию пытаются урегулировать киевские полицейские и служба безопасности Ocean Plaza.

Отметим, что накануне возле здания прошел митинг против присутствия российского бизнеса на Украине. Радикалы заблокировали вход в здание, подожгли шины и стали писать на витринах антироссийские лозунги.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин подписал закон о введении электронного военного билета
Минобороны РФ сообщило о планах ИГ* применить химоружие против курдов
Путин упростил показ фильмов в музеях и выставочных залах
"Локомотив" турецкий "Галатасарай" 2:0 в Лиге Чемпионов
На Украине начали опись имущества Киево-Печерской лавры
Президент разрешил присваивать географическим объектам имена выдающихся людей
Путин определил бюджет Федерального фонда ОМС
"Локомотив" выигрывает 1:0 у "Галатасарая" после первого тайма матча ЛЧ
Конор Макгрегор лишился водительских прав
Власти Дании обвинили Danske bank в отмывании денег
Лаврентьев: Россия готова бороться с «Джебхат-ан-Нусрой»* в Сирии
В Австрии накануне аукциона украли картину Ренуара
Минэкономразвития ожидает рост добычи угля к 2036 году на 41,6%
Матч Локомотив - Галатасарай: в воротах у гостей появится Фернандо Муслера
«Роскосмос» и РАН представят лунную программу
Греческие футбольные фанаты закидали гостей «коктейлями Молотова»
Матч Локомотив - Галатасарай: в атаке у хозяев поля появится Федор Смолов
Цена нефть Brent снова опустилась ниже $60
90-летний Жан-Мари Ле Пен заплатит 11 тысяч евро за гомофобные высказывания
Песков прокомментировал слова Михалкова об информированности Путина
США не планируют размещать ядерные ракеты в Европе
Путин заявил, что пенсии будут расти
В Таиланде задержали гражданина России
Путин потребовал строго контролировать расходы на нацпроекты
Путин и кронпринц Саудовской Аравии обсудят на G20 убийство Хашкаджи
Ушаков: Путин и Меркель обсудят ситуацию в Сирии
РПЦ предлагает западноевропейским общинам перейти обратно под свою юрисдикцию