СЕГОДНЯ 00:17 2018-11-29T00:17:33+03:00

У француженки из-за краски для волос деформировалось лицо Фото: кадр с видео

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Студентка из Парижа рассказала о страшной аллергической реакции, которую вызвала у нее обычная краска для волос, купленная в супермаркете.

Как призналась 19-летняя Эстель, она сделала тест на аллергическую реакцию, который прилагался к краске, однако вместо 48 часов ждала результата лишь 30 минут, после чего начала красить волосы.

В итоге вскоре верхняя часть головы девушки начала отекать, а лицо деформироваться. Когда же окружность головы Эстель увеличилась с 56 до 63 сантиметров, она решила обратиться в пункт неотложной помощи, где ей дали лекарства и отпустили домой. Между тем лекарства не очень помогли несчастной: отек продолжил расти

А на следующий день француженка начала задыхаться: у нее распух язык и участилось сердцебиение. После этого Эстель госпитализировали. В больнице медики сделали ей инъекцию адреналина и назначили лечение. Только тогда состояние студентки начало улучшаться.

После же выздоровления Эстель дала интервью газете Le Parisien, в котором рассказала о своей аллергической реакции.

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