Банк Англии спрогнозировал последствия Brexit без сделки
Банк Англии проанализировал различные сценарии выхода Великобритании из Евросоюза и оценил влияние Brexit на экономику Соединенного Королевства.
Так, по оценкам регулятора, в случае Brexit без сделки ВВП страны к 2023 году сократится на 8%. Кроме того, фунт стерлингов потеряет 25% стоимости и станет значительно дешевле доллара. При этом уровень безработицы увеличится вдвое - до 7,5%, а инфляция достигнет 6,5%. Другими словами, Великобританию ждет сильнейший спад экономики со времен Второй мировой войны.
Между тем наиболее убежденные евроскептики в британском парламенте уже обвинили Банк Англии в «ангажированности и тиражировании катастрофических сценариев», передает Bloomberg.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 25 ноября на внеочередном саммите в Брюсселе лидеры стран-членов Евросоюза одобрили проект соглашения по Brexit. Теперь же этот документ должны утвердить европейский и британский парламенты. Однако в Лондоне многие не поддерживают достигнутые договоренности.
Еще больше материалов по теме: «Последствия Brexit: Британия выходит из ЕС»