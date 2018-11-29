2018-11-29T01:01:15+03:00
В мире

Банк Англии спрогнозировал последствия Brexit без сделки

При наихудшем сценарии курс британского фунта стерлингов может упасть на 25%
Дарья ИВАШКИНА
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Банк Англии спрогнозировал последствия Brexit без сделкиБанк Англии спрогнозировал последствия Brexit без сделкиФото: REUTERS
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Банк Англии проанализировал различные сценарии выхода Великобритании из Евросоюза и оценил влияние Brexit на экономику Соединенного Королевства.

Так, по оценкам регулятора, в случае Brexit без сделки ВВП страны к 2023 году сократится на 8%. Кроме того, фунт стерлингов потеряет 25% стоимости и станет значительно дешевле доллара. При этом уровень безработицы увеличится вдвое - до 7,5%, а инфляция достигнет 6,5%. Другими словами, Великобританию ждет сильнейший спад экономики со времен Второй мировой войны.

Между тем наиболее убежденные евроскептики в британском парламенте уже обвинили Банк Англии в «ангажированности и тиражировании катастрофических сценариев», передает Bloomberg.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 25 ноября на внеочередном саммите в Брюсселе лидеры стран-членов Евросоюза одобрили проект соглашения по Brexit. Теперь же этот документ должны утвердить европейский и британский парламенты. Однако в Лондоне многие не поддерживают достигнутые договоренности.

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