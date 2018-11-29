СЕГОДНЯ 01:27 2018-11-29T01:27:23+03:00

Автобус со школьной командой по волейболу попал в ДТП в Канаде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По последним данным, в результате аварии пострадали 12 человек

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ДТП со школьным автобусом случилось в канадской провинции Британская Колумбия.

Как стало известно, авария произошла в минувший вторник, 27 ноября, вечером на автотрассе в районе города Кэш-Крик. Причем в момент ЧП в автобусе находилась женская школьная команда по волейболу, которая направлялась из города Принц-Джордж в Пауэл-Ривер, где должна была принять участие в соревнованиях.

По последним данным, в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 12 человек. При этом пятерых из них пришлось госпитализировать.

Кстати, для эвакуации пострадавших к месту аварии был направлен вертолет, передает CBC News.

Стоит отметить, что это далеко не первое дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса. Например, как сообщал сайт kp.ru, в мае грузовик протаранил перевозивший школьников транспорт в США. Тогда пострадали 20 человек.