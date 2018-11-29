2018-11-29T01:56:23+03:00
В мире

Зурабишвили лидирует на выборах президента Грузии с 59,6% голосов

А за Григола Вашадзе проголосовали только 40,4% избирателей
Дарья ИВАШКИНА
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Независимый кандидат в президенты Грузии Саломе ЗурабишвилиНезависимый кандидат в президенты Грузии Саломе ЗурабишвилиФото: REUTERS
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ЦИК Грузии обнародовал предварительные итоги второго тура президентских выборов, который состоялся в республике в минувшую среду, 28 ноября.

Так, после обработки 97,44% данных с избирательных участков по-прежнему лидирует независимый кандидат в президенты страны Саломе Зурабишвили: она набирает 59,6% голосов. А за претендента от «Единого национального движения» Григола Вашадзе проголосовали только 40,4% избирателей.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, первый тур президентских выборов в Грузии прошел 28 октября. Тогда на должность президента республики претендовали 25 кандидатов, однако ни одному из них не удалось набрать больше 50% голосов. При этом во второй тур прошли только два претендента на высший государственный пост - Саломе Зурабишвили и Григол Вашадзе.

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Наш спецкор Дарья Асламова передает из Тбилиси, где прошел второй тур выборов, по итогам которого определится, кто станет править страной (подробности)

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