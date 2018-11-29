2018-11-29T02:48:49+03:00
Звезды

Еще пять женщин обвинили Люка Бессона в сексуальных домогательствах

В частности, экс-ассистентка режиссера утверждает, что тот шантажом принуждал ее к интиму
Дарья ИВАШКИНА
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Режиссер Люк БессонРежиссер Люк БессонФото: Михаил ФРОЛОВ
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В среду, 28 ноября, появилась информация о том, что режиссера Люка Бессона обвинили в сексуальных домогательствах еще пять женщин. Новые обвинения выдвинули две сотрудницы возглавляемой знаменитым французским кинодеятелем студии EuropaCorp, две бывшие студентки школы Киногородка, расположенного на территории EuropaCorp, и манекенщица Карин Изамбер.

В частности, экс-ассистентка режиссера утверждает, что Бессон шантажом заставил ее вступить в интимную связь не менее трех раз, сообщает Mediapart со ссылкой на французскую полицию.

По некоторым данным, все перечисленные в заявлениях женщин события относятся к периоду 1995-2016 годов. Так, один из эпизодов произошел во время съемок фильма «Валериан и город тысячи планет».

Кстати, отметим, это уже не первые подобные обвинения в адрес Люка Бессона. Как сообщал сайт kp.ru, в мае текущего года 27-летняя актриса и модель Сэнд Ван Рой заявила, что режиссер изнасиловал ее в одном из отелей в Париже после того, как подсыпал ей в чай наркотики.

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