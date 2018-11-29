2018-11-29T03:14:52+03:00
В мире

Эрдоган заявил о намерении обсудить с Трампом ситуацию в сирийском Манбидже

Встреча президентов Турции и США пройдет на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своей встречи с американским лидером Дональдом Трампом, которая состоится в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе, планирует обсудить ситуацию в городе Манбидж, расположенном на севере Сирии, в 30-ти километрах к западу от реки Евфрат.

«Обсудим проблему Манбиджа на встрече с президентом США Трампом», - приводит слова Эрдогана, сказанные им перед вылетом в Аргентину, агентство Anadolu.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Манбидж еще в 2016 году был освобожден курдскими формированиями от запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). А в июне текущего года Турция и США одобрили дорожную карту по стабилизации ситуации в этом сирийском городе. Согласно этому документу, из населенного пункта должны быть выведены все курды, которых Анкара считает террористами. Стоит отметить, что власти Сирии категорически против присутствия американских и турецких сил в Манбидже.

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