Эрдоган заявил о намерении обсудить с Трампом ситуацию в сирийском Манбидже
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своей встречи с американским лидером Дональдом Трампом, которая состоится в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе, планирует обсудить ситуацию в городе Манбидж, расположенном на севере Сирии, в 30-ти километрах к западу от реки Евфрат.
«Обсудим проблему Манбиджа на встрече с президентом США Трампом», - приводит слова Эрдогана, сказанные им перед вылетом в Аргентину, агентство Anadolu.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Манбидж еще в 2016 году был освобожден курдскими формированиями от запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). А в июне текущего года Турция и США одобрили дорожную карту по стабилизации ситуации в этом сирийском городе. Согласно этому документу, из населенного пункта должны быть выведены все курды, которых Анкара считает террористами. Стоит отметить, что власти Сирии категорически против присутствия американских и турецких сил в Манбидже.
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