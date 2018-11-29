2018-11-29T04:10:17+03:00
В мире

Сенатор США потребовал, чтобы глава ЦРУ провела брифинг по делу об убийстве Хашкаджи

По некоторым данным, Белый дом запретил директору Центрального разведывательного управления высказывать свое мнение по поводу расправы над журналистом
Дарья ИВАШКИНА
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Сенатор-республиканец Линдси ГрэмСенатор-республиканец Линдси ГрэмФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сенатор-республиканец Линдси Грэм возмущен тем, что в среду, 28 ноября, директор ЦРУ Джина Хэспел, подчиняясь распоряжению Белого дома, не пришла в сенат на закрытый брифинг по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. При этом он пригрозил воздерживаться от голосования по важнейшим вопросам в верхней палате Конгресса США, пока глава Центрального разведывательного управления не выскажет свое мнение по поводу расправы над обозревателем The Washington Post.

«Я не буду терпеть того, чтобы мне не позволяли получать от ЦРУ, за деятельностью которого мы осуществляем надзор, оценочные сведения, которые могут подкреплять или нет мое мнение, что это (убийство Хашкаджи) никогда бы не произошло без (наследного принца Саудовской Аравии) Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда», - приводит слова Грэма агентство Reuters. Причем американский сенатор подчеркнул, что если ЦРУ подтвердит причастность принца к преступлению, то Соединенные Штаты «больше не станут вести, как обычно, дела с Эр-Риядом».

Кстати, стоит отметить, что на днях в турецких СМИ появилась информация о том, что ЦРУ имеет в своем распоряжении запись телефонного разговора наследного принца Саудовской Аравии, на которой тот «отдает приказ заставить замолчать» Хашкаджи.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Джамаль Хашкаджи, который работал обозревателем американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в турецком Стамбуле. В итоге вскоре выяснилось, что журналист был убит.

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