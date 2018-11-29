2018-11-29T04:31:27+03:00
В мире

Трамп пригрозил рассекретить «разрушительные» для демократов документы

По мнению главы Белого дома, это поможет его президентской избирательной кампании 2020 года
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент США Дональд Трамп заявил о готовности рассекретить документы Минюста и ФБР, которые, по его словам, могут нанести непоправимый ущерб Демократической партии. Как подчеркнул американский лидер, он пойдет на такой шаг, если демократы, под контроль которых в начале следующего года перейдет Палата представителей Конгресса США, инициируют многочисленные разбирательства в отношении него.

«Если они начнут изводить президента и администрацию, я думаю, что это (публикация документов) будет лучшей вещью, которую можно сделать, потому что я привык давать сдачи, и я ударю по ним так сильно, как еще никто не ударял», - сказал Трамп в интервью изданию The New York Post.

При этом хозяин Белого дома не исключил, что рассекречивание «разрушительных» для демократов документов положительно скажется на его президентской избирательной кампании 2020 года. «Я думаю, это поможет моей кампании», - подчеркнул глава Соединенных Штатов.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, некоторое время назад Трамп также намеревался рассекретить ряд документов. Правда, тогда речь шла о бумагах по «российскому делу».

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