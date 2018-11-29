Путин подписал закон, позволяющий россиянам не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ

СЕГОДНЯ 04:55 2018-11-29T04:55:39+03:00

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В среду, 28 ноября, президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий россиян от обязанности доказывать отсутствие у них долгов по ЖКХ для получения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Согласно документу, текст которого опубликован на интернет-портале правовой информации, уполномоченные органы будут самостоятельно запрашивать «сведения, получение которых возможно в рамках межведомственного информационного взаимодействия и которые необходимы для принятия решения о предоставлении субсидий». Кроме того, они смогут брать информацию об отсутствии долгов в специальной базе данных - Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

«Требовать от граждан документы, содержащие указанные сведения, не допускается», - говорится в подписанном главой нашего государства законе.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 6 ноября новый закон, упрощающий получение льгот на оплату ЖКУ, прошел третье, окончательное чтение в Госдуме.