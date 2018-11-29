На пляже в Новой Зеландии нашли останки загадочного существа

СЕГОДНЯ 05:20 2018-11-29T05:20:34+03:00

Обнаружившая скелет женщина сначала решила, что это «пришелец»

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Жительница новозеландского города Крайстчерч Ханна Мэри обнаружила на местном пляже скелет необычного существа. По словам женщины, сначала она решила, что нашла останки «пришельца».

Придя же домой, Ханна Мэри выложила фотографии неведомого ей животного на своей странице в Facebook и попросила пользователей соцсети помочь ей опознать существо. На опубликованных снимках можно увидеть скелет с длинным хвостом и своеобразными костяными «крыльями». Также в глаза сразу бросается вытянутая пасть с сотней острых зубов.

Один из интернет-пользователей предположил, что останки принадлежат скату. А чуть позже эту догадку подтвердил ихтиолог Малколм Фрэнсис из новозеландского Национального исследовательского института воды и атмосферы (NIWA). По его словам, на фото запечатлен скелет ската-самца вида Dipturus nasutus.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно сеть взбудоражило видео с плавающим «безголовым куриным монстром». Как отмечалось, удивительное существо было заснято у берегов Антарктиды.