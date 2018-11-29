Джон Керри рассказал о возможном участии в выборах президента США

СЕГОДНЯ 05:36 2018-11-29T05:36:26+03:00

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Бывший госсекретарь США Джон Керри, выступая в среду, 28 ноября, на мероприятии в Гарвардском университете, расположенном в американском штате Массачусетс, пообещал подумать о том, чтобы баллотироваться в президенты страны на выборах 2020 года.

При этом Керри заметил, что «не сидит, сложа руки». «Однако я не побывал в ключевых штатах, не закладывал в них фундамент (на будущее) и в целом ничего не делал. Подумаю ли я об этом (участии в выборах президента США)? Да, я собираюсь обдумать это, я прямо говорю это», - приводит слова экс-госсекретаря телекомпания CNN.

Кстати, стоит отметить, что у Керри уже есть опыт участия в президентских выборах. Так, в 2004 году он баллотировался на высший государственный пост от Демократической партии США, однако тогда он уступил республиканцу Джорджу Бушу-младшему, который избрался на второй президентский срок.