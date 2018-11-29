2018-11-29T05:36:26+03:00
В мире

Джон Керри рассказал о возможном участии в выборах президента США

Как заметил экс-глава Госдепа, он «не сидит, сложа руки»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Бывший госсекретарь США Джон КерриБывший госсекретарь США Джон КерриФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Бывший госсекретарь США Джон Керри, выступая в среду, 28 ноября, на мероприятии в Гарвардском университете, расположенном в американском штате Массачусетс, пообещал подумать о том, чтобы баллотироваться в президенты страны на выборах 2020 года.

При этом Керри заметил, что «не сидит, сложа руки». «Однако я не побывал в ключевых штатах, не закладывал в них фундамент (на будущее) и в целом ничего не делал. Подумаю ли я об этом (участии в выборах президента США)? Да, я собираюсь обдумать это, я прямо говорю это», - приводит слова экс-госсекретаря телекомпания CNN.

Кстати, стоит отметить, что у Керри уже есть опыт участия в президентских выборах. Так, в 2004 году он баллотировался на высший государственный пост от Демократической партии США, однако тогда он уступил республиканцу Джорджу Бушу-младшему, который избрался на второй президентский срок.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сечин призвал к совместному с Китаем освоению нефти и газа в Арктике
На пляже в Новой Зеландии нашли останки загадочного существа
Путин подписал закон, позволяющий россиянам не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ
Трамп пригрозил рассекретить «разрушительные» для демократов документы
Сенатор США потребовал, чтобы глава ЦРУ провела брифинг по делу об убийстве Хашкаджи
Самолет Трампа получил повреждение в аэропорту Нью-Йорка
Эрдоган заявил о намерении обсудить с Трампом ситуацию в сирийском Манбидже
Еще пять женщин обвинили Люка Бессона в сексуальных домогательствах
В конгресс США внесли законопроект о запрете продления договора СНВ-3
Зурабишвили лидирует на выборах президента Грузии с 59,6% голосов
Автобус со школьной командой по волейболу попал в ДТП в Канаде
Банк Англии спрогнозировал последствия Brexit без сделки
Керченского стрелка кремировали и похоронили под чужой фамилией
У француженки из-за краски для волос деформировалось лицо
Путин подписал закон о введении электронного военного билета
Минобороны РФ сообщило о планах ИГ* применить химоружие против курдов
Путин упростил показ фильмов в музеях и выставочных залах
"Локомотив" турецкий "Галатасарай" 2:0 в Лиге Чемпионов
Украинские радикалы попытались захватить ТЦ Ocean Plaza
На Украине начали опись имущества Киево-Печерской лавры
Президент разрешил присваивать географическим объектам имена выдающихся людей
Путин определил бюджет Федерального фонда ОМС