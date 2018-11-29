Сечин призвал к совместному с Китаем освоению нефти и газа в Арктике
Глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая в четверг, 29 ноября, на первом российско-китайском энергетическом бизнес-форуме, который проходит в Пекине, заявил, что энергетическое сотрудничество РФ и КНР вышло на беспрецедентный уровень.
Между тем, по мнению Сечина, новой точкой роста сотрудничества двух стран может стать совместная работа в освоении нефти и газа в Арктике и на Дальнем Востоке. Кроме того, среди возможных сфер взаимодействия - развитие судоходства по Северному морскому пути.
«Новыми точками роста российско-китайского сотрудничества могут стать совместное освоение нефтегазовых ресурсов шельфа Арктики и Дальнего Востока России и развитие судоходства по Северному морскому пути», - приводит слова главы «Роснефти» ТАСС.
Напомним, в первом российско-китайском энергетическом бизнес-форуме принимают участие около 300 представителей энергетических компаний РФ и КНР.