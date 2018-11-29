2018-11-29T05:57:26+03:00
Экономика

Сечин призвал к совместному с Китаем освоению нефти и газа в Арктике

По словам главы «Роснефти», энергетическое сотрудничество РФ и КНР вышло на беспрецедентный уровень
Дарья ИВАШКИНА
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин. Фото: Михаил Метцель/ТАССГлава «Роснефти» Игорь Сечин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая в четверг, 29 ноября, на первом российско-китайском энергетическом бизнес-форуме, который проходит в Пекине, заявил, что энергетическое сотрудничество РФ и КНР вышло на беспрецедентный уровень.

Между тем, по мнению Сечина, новой точкой роста сотрудничества двух стран может стать совместная работа в освоении нефти и газа в Арктике и на Дальнем Востоке. Кроме того, среди возможных сфер взаимодействия - развитие судоходства по Северному морскому пути.

«Новыми точками роста российско-китайского сотрудничества могут стать совместное освоение нефтегазовых ресурсов шельфа Арктики и Дальнего Востока России и развитие судоходства по Северному морскому пути», - приводит слова главы «Роснефти» ТАСС.

Напомним, в первом российско-китайском энергетическом бизнес-форуме принимают участие около 300 представителей энергетических компаний РФ и КНР.

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