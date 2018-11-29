В Швеции оценили успехи России в сельском хозяйстве

СЕГОДНЯ 06:28 2018-11-29T06:28:35+03:00

Как отмечается в статье Lantbrukets Affarstidning, в настоящее время наша страна экспортирует больше сельхозпродуктов, чем оружия

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Шведский журнал Lantbrukets Affarstidning восхитился успехами России в развитии агропромышленного комплекса. Как отмечает издание, в настоящее время сельское хозяйство является самой быстрорастущей отраслью российской экономики, при этом с некоторых пор РФ «экспортирует больше сельхозпродуктов, чем оружия».

Между тем, как подчеркивают шведские журналисты, всего 20 лет назад наша страна была полностью зависимой от импорта продовольствия. Однако в 2005 году положение стало меняться: тогда правительство решило активно инвестировать в собственное сельское хозяйство. Кроме того, в 2014 году Москва в ответ на антироссийские санкции ввела запрет на ввоз ряда продуктов питания из ЕС и США, что также способствовало развитию агропромышленного комплекса.

В итоге только за последние пять лет производство сельхозпродукции и ее экспорт выросли на 20%. «Россия стала крупнейшим в мире экспортером пшеницы, вторым по величине производителем зерновых, и третьим по величине производителем молока и картофеля», - пишет Lantbrukets Affarstidning.

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