Главный врач сборной России по футболу рассказал о проблемах допинга

СЕГОДНЯ 08:44 2018-11-29T08:44:07+03:00

Эдуард Безуглов уверен, что в футбольной среде данной проблемы почти нет, а вот легкая атлетика регулярно оказывается во внимании РУСАДА

Изменить размер текста: A A

Футбол в нашей стране стал необычно популярен после прошедшего минувшим летом Чемпионата мира. Российская сборная показала лучший для себя результат – вышла в ¼ финала. Чем вызвала в свой адрес обвинения в употреблении допинга. Главный врач национальной сборной России по футболу Эдуард Безуглов уверен, что это были нечестные обвинения, чей-то заказ.

Для футбола очень редко свойственны проблемы допинга. Пробы наши футболисты сдают часто, и в течение последних 7–8 лет было зафиксировано всего семь случаев, причем все они не касаются игроков сборных команд. Среди различных видов спорта данная проблема больше всего стоит перед легкой атлетикой. Представителей данного виде спорта чаще других уличают в использовании запрещенных препаратов.

- Не место в спорте и наркотикам. Они должны быть категорически запрещены. Чтобы субстанция была включена в список запрещенных, она должна соответствовать минимум двум из трех критериев: вредить здоровью, потенциально улучшать результат и негативно сказываться на имидже спорта. Наркотики точно вредны для здоровья, да и на имидж спорта их влияние однозначно негативное. Так что критериев для включения в список достаточно, - цитирует газета «Известия» слова Безуглова.

Что касается футбола, то врач делится подробностями травм, которые получают спортсмены. Чаще всего это ушибы, растяжки. Многие травмы носят «усталостный» характер. А вот операции на суставах топовые российские футболисты предпочитают делать за рубежом.

- Во всем мире футболисты едут к тем врачам, которые имеют опыт в решении данных проблем. Этих специалистов очень мало и находятся они в разных странах, не только в условной Германии или Италии. В России наверняка тоже есть такие специалисты, но нет условий для быстрой реабилитации футболистов у них пока нет. За последние 5–7 лет никто из игроков не оперировался в нашей стране, - рассказывает врач.