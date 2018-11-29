2018-11-29T08:47:08+03:00
Политика

Япония перенесет учения палубной авиации на необитаемый остров

Такое решение было принято, поскольку издаваемый самолетами шум вызывает жалобы со стороны местного населения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Япония перенесет базу палубной авиации поближе к ТокиоЯпония перенесет базу палубной авиации поближе к ТокиоФото: REUTERS
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Власти Японии намерены перенести учения палубной авиации, базирующейся на авианосцах ВМС США, на необитаемый остров Магэ в юго-западной префектуре Кагосима. Проработка данного вопроса началась еще в 2011 году, поскольку граждане жаловались на издаваемый самолетами шум.

Изначально правительство хотело решить проблему переносом базы на отдаленный остров Иводзима, однако его расположение оказалось не слишком удачным из-за большого расстояния до Токио. Также учения проводились на базе ВВС США Ацуги, но местные жители ответили на такие действия судебными исками.

Остров Магэ же расположен всего в 400 км от авиабазы американской морской пехоты под названием Ивакунина. При этом на его территории нет никаких жилых поселений. На данный момент этот участок суши принадлежит частному владельцу, однако ожидается, что в течение года власти завершат сделку по его приобретению, передает газета Mainichi Shimbun.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что сейчас Токио рассматривает вопрос о покупке у США 100 дополнительных истребителей-бомбардировщиков F-35A пятого поколения. Кроме того, допускается возможность дооснащения армии американскими F-35B.

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