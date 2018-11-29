Горбатый Кит прикинулся бассейном, чтобы получит ужин

СЕГОДНЯ 09:10 2018-11-29T09:10:13+03:00

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Чтобы заполучить ужин кит из Канады прикинулся бассейном. Хитрость млекопитающего оценили тысячи пользователей по всему миру.

Кит пытается поймать чайку и для этого хитрит. Поднявшись на поверхность воды млекопитающий широко раскрывает челюсти и терпеливо ждет, когда птицы залетят искупаться. Как только чайка оказывается в зоне поражения, кит захлопывает пасть и расправляется с птицей.

Процесс хитроумной охоты был заснят у берегов Канады. О подобном способе ловить добычу ученые узнали только в 2011 году. Киты умеют подбирать для каждого способа свою тактику охоты. Например, если жертва сельдь, то киты выпускают пузыри, которые сбивают весь косяк в одно место, после чего огромный млекопитающий заглатывает всю стаю, сообщает Пятый канал.