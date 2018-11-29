2018-11-29T09:26:15+03:00
Звезды

Сильвестр Сталлоне окончательно попрощался с ролью Рокки Бальбоа

Видеообращение актера к поклонникам его творчества было размещено на странице в Instagram [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
14 ноября в российский кинотеатрах начали показывать фильм «Крид 2»14 ноября в российский кинотеатрах начали показывать фильм «Крид 2»Фото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Американский актер Сильвестр Сталлоне окончательно попрощался с ролью боксера Рокки Бальбоа. Об этом артист заявил в видеоролике, который был опубликован на его странице в Instagram в четверг, 29 ноября.

В комментарии к записи Сталлоне написал, что возможность на протяжении 40 лет играть столь значимого персонажа была его высшей привилегией, но, к сожалению, все когда-то подходит к концу, пусть этот факт и "разбивает ему сердце".

officialslystalloneofficialslystallone
"Рокки никогда не умрет, он продолжает жить в вас": Сталлоне обратился к поклонникам
162932 отметок «Нравится»4571 комментариевInstagram

Напоследок голливудский актер решил поблагодарить всех тех, кто принял и поддержал Рокки Бальбоа в его исполнении.

"Я люблю вас, добрые и щедрые люди. И самое замечательное то, что Рокки никогда не умрет, потому что он живет в вас", - говорится в описании видеоролика.

Сайт kp.ru писал о том, что 14 ноября 2018 года в кинопрокат в России вышел фильм "Крид 2", в котором Сталлоне вновь сыграл Рокки. Его персонаж снова надел боксерские перчатки, но в этот раз не как боец, а как тренер главного героя. Им по сюжету является сын Аполло Крида - Адонис.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Горбатый Кит прикинулся бассейном, чтобы получит ужин
Добравшиеся до Мексики мигранты планируют объявить голодовку
Япония перенесет учения палубной авиации на необитаемый остров
Главный врач сборной России по футболу рассказал о проблемах допинга
Трамп зажег огни на рождественской елке у Белого дома
Посольство РФ сообщило о смерти заключенного в США россиянина
Вице-премьер КНР отметил важность энергетического сотрудничества с Россией
Бумажные посадочные талоны в аэропортах заменят смартфоны
Участник «Битвы экстрасенсов» рассказал, сколько стоит выход в финал шоу
«Трезвая Россия» потребовала запретить размещать пивные в жилых домах
Погода в Москве на 29 ноября 2018 года: столбики термометров опустятся до -7
Эрдоган заявил, что расчеты за поставку С-400 в Турцию будут проведены в нацвалютах
В Швеции оценили успехи России в сельском хозяйстве
Сечин призвал к совместному с Китаем освоению нефти и газа в Арктике
Джон Керри рассказал о возможном участии в выборах президента США
На пляже в Новой Зеландии нашли останки загадочного существа