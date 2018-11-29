Сильвестр Сталлоне окончательно попрощался с ролью Рокки Бальбоа

СЕГОДНЯ 09:26 2018-11-29T09:26:15+03:00

Видеообращение актера к поклонникам его творчества было размещено на странице в Instagram [видео]

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Американский актер Сильвестр Сталлоне окончательно попрощался с ролью боксера Рокки Бальбоа. Об этом артист заявил в видеоролике, который был опубликован на его странице в Instagram в четверг, 29 ноября.

В комментарии к записи Сталлоне написал, что возможность на протяжении 40 лет играть столь значимого персонажа была его высшей привилегией, но, к сожалению, все когда-то подходит к концу, пусть этот факт и "разбивает ему сердце".

officialslystallone "Рокки никогда не умрет, он продолжает жить в вас": Сталлоне обратился к поклонникам

Напоследок голливудский актер решил поблагодарить всех тех, кто принял и поддержал Рокки Бальбоа в его исполнении.

"Я люблю вас, добрые и щедрые люди. И самое замечательное то, что Рокки никогда не умрет, потому что он живет в вас", - говорится в описании видеоролика.

Сайт kp.ru писал о том, что 14 ноября 2018 года в кинопрокат в России вышел фильм "Крид 2", в котором Сталлоне вновь сыграл Рокки. Его персонаж снова надел боксерские перчатки, но в этот раз не как боец, а как тренер главного героя. Им по сюжету является сын Аполло Крида - Адонис.