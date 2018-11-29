США не дали визы троим членам российской комиссии по делам военнопленных

СЕГОДНЯ 09:49 2018-11-29T09:49:27+03:00

США не дали визы трём членам комиссии по делам военнопленных от России Фото: REUTERS

Представители американской стороны уже пообещали разобраться в случившемся в рамках предотвращения подобных инцидентов

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Три члена российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести не смогли посетить заседание в Вашингтоне из-за проблем с получением виз. Такое заявление сделал глава нашей делегации, генерал-майор в отставке Александр Кирилин.

Он подчеркнул, что председатель комиссии с американской стороны Роберт Фоглсонг и директор агентства Минобороны США по учету военнопленных Келли Маккиг были серьезно расстроены случившимся. Они, как и исполнительный секретарь делегации США Джеймс Коннел, были уверены, что все документы предоставят в срок.

Теперь Фоглсонг намерен разбираться в ситуации через Белый дом и Госдепартамент, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем.

"Для них это был выстрел в ногу, совершенно точно. Не приехали три руководителя группы. Из-за этого, может быть, что-то осталось недосказанным", - прокомментировал ситуацию Кирилин.

Сайт kp.ru писал о том, что российско-американская Комиссия по делам военнопленных была создана еще 26 лет назад по решению глав государств Бориса Ельцина и Джорджа Буша - старшего.

Последнее пленарное заседание делегаций состоялось 28 ноября в Вашингтоне. На поветске дня стояла работа в четырех комиссиях: по Второй мировой войне, по холодной войне, по Вьетнаму и Северной Корее.

Ожидается, что следующее заседание пройдет уже в ноябре 2019 года в России, передает РИА Новости.