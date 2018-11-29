Россия оказалась на первом месте по количеству новых случаев ВИЧ в Европе

СЕГОДНЯ 10:39 2018-11-29T10:39:28+03:00

Россия оказалась на первом месте по количеству новых случаев ВИЧ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большое количество инфицированных также зафиксировано в Украине, Белоруссии и Молдавии

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Россия заняла лидирующую позицию по темпам распространения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) среди стран Европы. Об этом свидетельствуют данные Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2017.

В общей сложности в европейских странах было зафиксировано 160 тыс. случаев заражения ретровирусом, при этом 130 тыс. из них - в Восточной Европе. В России за 2017 году было зарегистрировано 104 тыс. диагнозов и выявлено 71,1 новых случаев ВИЧ на 100 тыс. человек.

Далее в списке оказались Украина (37 случаев), Белоруссия (26,1), Молдавия (20,6), страны Центральной Европы - Босния и Герцеговина (0,3), Словакия (1,3) и Словения (1,9).

Как указывается в докладе, в большинстве случаев инфицирование произошло путем гетеросексуального полового контакта (59%) и употребления инъекционных наркотиков (30%).

В Западной Европе специалисты зафиксировали снижение количества новых случаев ВИЧ. Эксперты считают, что этому поспособствовали частые и целенаправленные тесты на наличие ретровируса.

«Это позволяет быстро связываться с системой здравоохранения и немедленно приступать к антиретровирусному лечению лиц, тесты которых показали положительные результаты», — сказал директор ECDC Андреа Аммон.

Специалисты также считают, что в Росси распространение ВИЧ с такими темпами произошло из-за нехватки должных ресурсов. Многие призывают к разработке федеральной программы, которая обеспечила бы инфицированных непрерывным лечением.

По данным Федерального центра СПИД при Роспотребнадзоре на 2017 год, в России зафиксировано 1 млн человек с ВИЧ-инфекций.

Напомним, ранее Минздрав заявил, что две трети случаев ВИЧ в России сегодня выявляют на ранних стадиях.