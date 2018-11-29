Саудовская Аравия подписала соглашение о покупке систем THAAD на $15 млрд
Саудовская Аравия заключила с США межправительственное соглашение о покупке системы противоракетной обороны THAAD на общую сумму в 15 млрд долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного департамента.
Оказалось, что договор был подписан еще 26 ноября. Он определяет условия передачи систем ПРО в рамках сделки по продаже.
"Продажа системы противоракетной обороны THAAD принесет пользу национальной безопасности США, содействуя обеспечению долгосрочной безопасности Саудовской Аравии и региона Персидского залива перед лицом растущей угрозы баллистических ракет иранского режима и поддерживаемых Ираном экстремистских группировок", - цитирует ТАСС представителя внешнеполитического ведомства.
Сайт kp.ru писал о том, что сделка по передаче Эр-Рияду мобильных противоракетных комплексов была одобрена Госдепом еще в октябре прошлого года. Королевство получит не только комплексы ПРО, но также техническое сопровождение.