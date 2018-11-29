2018-11-29T10:28:46+03:00
Политика

Саудовская Аравия подписала соглашение о покупке систем THAAD на $15 млрд

Окончательный договор, определяющий условия передачи комплексов, был заключен 26 ноября
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мобильный противоракетный комплекс THAADМобильный противоракетный комплекс THAADФото: REUTERS
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Саудовская Аравия заключила с США межправительственное соглашение о покупке системы противоракетной обороны THAAD на общую сумму в 15 млрд долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного департамента.

Оказалось, что договор был подписан еще 26 ноября. Он определяет условия передачи систем ПРО в рамках сделки по продаже.

"Продажа системы противоракетной обороны THAAD принесет пользу национальной безопасности США, содействуя обеспечению долгосрочной безопасности Саудовской Аравии и региона Персидского залива перед лицом растущей угрозы баллистических ракет иранского режима и поддерживаемых Ираном экстремистских группировок", - цитирует ТАСС представителя внешнеполитического ведомства.

Сайт kp.ru писал о том, что сделка по передаче Эр-Рияду мобильных противоракетных комплексов была одобрена Госдепом еще в октябре прошлого года. Королевство получит не только комплексы ПРО, но также техническое сопровождение.

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