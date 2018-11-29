В Великом Устюге приступили к реконструкции аэропорта

СЕГОДНЯ 10:34 2018-11-29T10:34:07+03:00

Госконтракт был подписан в ходе инвестиционного совета при Губернаторе

Изменить размер текста: A A

Глава региона Олег Кувшинников отметил, что реконструкция взлетно-посадочной полосы придаст новый импульс развитию Великого Устюга, значительно улучшит транспортную доступность восточных территорий Вологодской области и повысит их инвестиционную привлекательность.

Сейчас доля авиапассажиров, прибывающих увидеть главную туристическую жемчужину области – вотчину Деда Мороза, составляет всего 0,1%. Связано это с отсутствием в Великом Устюге современного аэропорта, способного принимать и отправлять среднемагистральные самолеты напрямую в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города.

Реконструкция аэропорта будет проходить в два этапа. Предполагается удлинение взлетно-посадочной полосы до 1800 метров и ее расширение до 40 метров, а также устройство рулежной дорожки, реконструкция мест стоянок воздушных судов, замена светосигнального оборудования и установка автоматического радиопеленгатора.

Стоимость работ по реконструкции аэропорта - 1 млрд 83 млн рублей, все работы по первому этапу должны быть завершены в 2020 году.