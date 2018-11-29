Встреча Путина и Трампа на полях G20 состоится 1 декабря

СЕГОДНЯ 10:43 2018-11-29T10:44:17+03:00

На встречу Путина и Трампа на G20 отвели больше двух часов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На переговоры лидеров России и США выделено более двух часов

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Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоится в субботу, 1 декабря, на полях саммита "Большой двадцатки", который пройдет в аргентинском Буэнос-Айресе.

Как сообщает корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов, главы государств начнут переговоры в 17:30 по мск. Местом проведения встречи станет отель Park Hyatt Buenos Aires. При этом ожидается, что разговор двух лидеров займет более двух часов.

Во время переговоров Путин и Трамп обсудят, в частности, двустороннюю проблематику. При этом планируется встреча не только тет-а-тет, но и с участием ключевых членов обеих делегаций.

Также известно, что на полях саммита российский президент отдельно побеседует с французским коллегой Эммануэлем Макроном, председателем КНР Си Цзиньпином, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салман аль Саудом и аргентинским президентом Маурисио Макри.