2018-11-29T11:23:25+03:00
Происшествия

Пожар в здании министерства финансов Украины удалось ликвидировать

Инцидент произошел из-за возгорания электрокабелей в лифтовой шахте
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пожар произошел в здании Министерства финансов Украины. Фото: facebook.com/DSNSKyiv/Пожар произошел в здании Министерства финансов Украины. Фото: facebook.com/DSNSKyiv/
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Пожар в здании министерства финансов Украины в Киеве удалось ликвидировать. Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы страны по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что возгорание возникло в этот четверг, 29 ноября, возле метро "Контрактовая".

"В 07:37 в столичной Службы спасения "101" поступила заявка о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в административном здании на ул. Межигорской, 11 в Подольском районе столицы", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ГСЧС в Facebook.

Возгорание возникло в шахте лифта. Фото: facebook.com/DSNSKyiv/

Возгорание возникло в шахте лифта. Фото: facebook.com/DSNSKyiv/

По данным ведомства, инцидент произошел из-за возгорания электрокабелей в лифтовой шахте на уровне 7-этажа. В результате из здания было эвакуировано 20 человек. К 8:22 пожар удалось локализовать, а еще через пять минут - полностью ликвидировать.

Всего же на месте происшествия было задействовано 5 единиц пожарно-спасательной техники и 22 человека личного состава. Причина возгорания выясняется. Пострадавших нет.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько месяцев назад пожар случился также в здании Центрального Банка России в центре Москвы.

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