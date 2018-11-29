2018-11-29T11:42:29+03:00
Политика

Глава сирийской делегации обвинил Анкару в ухудшении ситуации под Идлибом

С 28 по 29 ноября в Астане проходит 11-й саммит стран-гарантов по Сирии
Сакина НУРИЕВА
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Глава сирийской делегации обвинил Анкару в ухудшении ситуации под Идлибом.Глава сирийской делегации обвинил Анкару в ухудшении ситуации под Идлибом.Фото: REUTERS
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Постпред при ООН Башар Джаафари заявил, что Турция не выполняет принятых на себя обязательства по зоне деэскалации в сирийском Идлибе. С таким сообщением глава делегации правительства Сирии выступил на переговорах в Астане.

«Главной темой переговоров стала ситуация в провинции Идлиб, где обстановка ухудшилась, - сказал Джаафари. - Турция не соблюдает здесь принятые на себя обязательства».

Он также заявил, что Анкара должна вывести свои войска из Сирии. В противном случае, сирийское правительство примет «другие меры».

Напомним, с 28 по 29 ноября в столице Казахстана Астане в формате двухсторонних встреч проходит 11-й саммит стран-гарантов по сирийскому вопросу. В переговорах примут участие лидеры Ирана, России и Турции, делегации правительства Сирии и вооруженной оппозиции, а также Иордания в качестве страны-наблюдателя и члены международных организаций.

Ранее, в понедельник все участники саммита по Сирии в Астане подтвердили свое участие.

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